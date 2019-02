Hunderte sind zum Friedensgebet gekommen, zu dem das katholische Stadtdekanat, der evangelische Kirchenkreis und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gemeinsam aufgerufen haben.

Die Bänke sind voll, bis an die hintere Kirchenmauer stehen Menschen und hören, wie Hagemann dazu aufruft, die Botschaft des Friedens in die Welt zu tragen. In ein Land, das betont Hagemann, in dem auch 74 Jahre nach faschistischer Diktatur weiterhin um Frieden und Gerechtigkeit gerungen werde. Als Zeichen dafür entzündet jede und jeder in der Kirche eine Kerze und trägt das Licht als Botschaft für Frieden und Hoffnung auf den Prinzipalmarkt.