Der Bereich um das Rathaus ähnelt am späten Freitagnachmittag einem Hochsicherheitstrakt. Der Prinzipalmarkt ist vor der historischen Fassade und dem benachbarten Stadtweinhaus komplett abgesperrt und in diesem Bereich leer gefegt.

Die Besucher des AfD-Neujahrsempfangs müssen über den Rathausinnenhof gehen. Den Protestrufen der Demonstranten, die in Rufweite hinter den Absperrgittern auf beiden Seiten der Guten Stube und am Michaelisplatz stehen, entgehen sie dadurch nicht.

Am Eingang des Stadtweinhauses checkt ein Sicherheitsdienst, der über den AfD-Landesverband vermittelt wurde, das Publikum. Der AfD-Kreisvorsitzende Martin Schiller ist drinnen ein gefragter Mann – und freut sich auf den Auftritt des Bundesvorsitzenden Prof. Jörg Meuthen. Letzterer sagt mit Blick auf den Protest auf der Straße: Das Empfangskomitee in Münster sei größer als andernorts. Das liege am soziokulturellen Milieu der Stadt, so seine These. Der Europaparlamentarier geht in seiner Rede auf die „Fehlentwicklungen“ in Europa ein. „Wir wollen ein freiheitliches Bündnis von Vaterländern.“

Dabei will auch Schiller mitwirken, der auf Platz 16 der Parteiliste für das EU-Parlament steht. Rund 16 Prozent der Stimmen bundesweit, so sagt der Münsteraner, bräuchte die AfD, damit er ins EU-Parlament käme.