Münster setzt auf Herz statt Hetze

Gitta Arends ist 74 Jahre alt, geboren am Ende des Zweiten Weltkrieges – und am Freitagabend steht die Münsteranerin auf dem Prinzipalmarkt dicht gedrängt mit vielen jungen Leuten. Sie ist ganz allein hergekommen, „weil es wichtig ist, hier zu sein. Wehret den Anfängen“, sagt sie. Auf der großen Bühne in Höhe des Schuhgeschäfts Zumnorde steht Carsten Peters vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ und führt als Moderator durch die Kundgebung der Demonstration gegen den Neujahrsempfang der AfD, die ein Menschenmeer in die Innestadt gelockt hat. Wie viele Menschen hier sind – Peters weiß es nicht, hat aber das Gefühl, dass „es fast noch mehr sein könnten als vor zwei Jahren“. Die Polizei spricht am Abend von rund 8000 Teilnehmern.

Damals sollen es ähnlich viele gewesen sein, und zum Neujahrsempfang der AfD Münster kam Frauke Petry. Diesmal bietet die AfD mit Bundessprecher Jörg Meuthen wieder eines ihrer prominentesten Gesichter auf.

Die Geschäfte auf dem Prinzipalmarkt sind am Freitag schon um 17 Uhr geschlossen, Kunden hätten angesichts des Gedränges sowie keine Chance mehr, hereinzukommen. Vom Bahnhof aus machen sich am Nachmittag nach Polizeischätzungen rund 1000 Demonstranten unter dem Motto „Raven gegen Rechtsruck“ teils tanzend über den Ludgerikreisel Richtung Prinzipalmarkt auf. Unter ihnen Psychologiestudentin Madita Krauss. „Herz statt Hetze“ steht auf ihrem herzförmigen Pappschild, mit ihren Freundinnen tritt sie heute dafür an, „dass die AfD nicht noch stärker wird.“

Am Servatiiplatz startet gleichzeitig die Auftaktkundgebung „United gegen Rechtsruck“. Hier wehen die Fahnen linker Gruppierungen, aber es steht hier auch eine Hausgemeinschaft aus dem Ostviertel mit kleinen Kindern, nebenan vier Arbeitskollegen, Kraftfahrer , die gerade ihre Schicht beendet haben – und jetzt hier Flagge zeigen wollen.

Die Kaufleute des Prinzipalmarkts tun es mit den riesigen EU-Flaggen, die sie an den Giebelhäusern aufgehängt haben. Unter ihnen sammeln sich die Demonstranten, und wer über die Klemensstraße kommt, trifft auf ein massives Polizeiaufgebot. Hier und an der Dominikanerkirche kommt es immer wieder zu Rangeleien. Die Demonstranten wollen verhindern, dass Gäste der AfD ins Rathaus gelangen. Ein Besucher wird dabei mit einer Fahnenstange bedrängt. Die Polizei nimmt den Drängler fest, die Fahnenstange wird sichergestellt.

Auf der Bühne auf dem Prinzipalmarkt richten die Redner verschiedener Gruppen und Parteien Appelle für eine tolerante, offene Gesellschaft an die Menge. So Susanne Deusch vom Bund der deutschen Katholischen Jugend (BDKJ): „Wir Jugendverbände wollen keine Welt, in der alles wieder nationaler wird. Wir setzen uns für die Zukunft Europas und dessen Grundsätze ein: Freiheit, Demokratie und Gleichheit.“