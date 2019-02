Prinz Leo Squillace fühlte sich sofort „zurückversetzt in meine schöne Heimat Kalabrien“: Zur Überraschung des Narrenoberhauptes präsentierte die Volkstanzgruppe Marl am Samstagabend beim Galahofball der KG Wiedertäufer am Buddenturm den süditalienischen Tarantella-Tanz.

Und der stets aufgekratzte Leo ließ sich weder lange bitten, noch vom knappen Zeitplan irritieren. Er tanzte einfach mit und machte auch noch bei der Zugabe trotz Erkältung einen sportlichen Eindruck. Squillace: „Fantastisch, was die Wiedertäufer hier für mich organisiert haben.“ Schon zur Begrüßung, als das Narrenoberhaupt mit Karnevalistischer Stadtwache und einer starken Gardistenabordnung ins Haus der Begegnung in Albachten in den Saal marschierte, begrüßten ihn die Galagäste mit italienischen Fähnchen. Wiedertäuferkönig Jan Gisbert Schwarzwald: „Wir tun doch alles, damit unser lieber Leo so kurz vor Aschermittwoch noch einmal richtig glücklich ist!“

Folglich wurde Squillace auch in den erlauchten Kreis der Ehrenkumpane in der Traditionsgesellschaft aufgenommen.

Im Programm gefiel zunächst der 13-jährige Bauchredner Bastian Heiß aus Rhede, der sich an dem Comedian und Puppenspieler Sascha Grammel orientieren will. Sein Auftritt kam an, auch wenn natürlich noch nicht alles perfekt funktionierte. „Ein Juwel, das noch geschliffen werden muss und wichtig ist, wenn wir die Nachwuchswerbung im Karneval ernst nehmen wollen“, so Beobachter und Bürgerausschuss-Vizepräsident Robert Erpenstein. Wegen eines Krankheitsfalls im engsten Familienkreis musste die angehende Silberherz-Dame Dr. Heike Philipp-Metzen ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Die Verleihung des einzigen Damenorden im Karneval, eigentlich Höhepunkt der Wiedertäufergala, soll nachgeholt werden.

Kölsche Stimmungsmusik zu später Stunde boten „De Schlofmütze“, auch die Showtanzgruppe Coerder Cometen, Roxeler Funken und Sänger Ralf „Eppi“ Ebbing bereicherten das Galaprogramm am närrische Hof des Wiedertäuferkönigs.