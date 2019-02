„Diesmal erreichen wir mit über 120 Veranstaltungen eine Rekordbeteiligung. Das Thema Rassismus ist in der Stadtgesellschaft hochaktuell“, betont Andrea Reckfort , Leiterin des für die Koordination verantwortlichen Kommunalen Integrationszentrums.

Die Veranstalter haben eine breite Palette an Angeboten zusammengestellt, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Das Programm gebe bei Workshops, Vorträgen, Konzerten, Ausstellungen, Filmabenden und Lesungen die Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus.

„Das ist ein starkes Engagement für ein vielfältiges Programm. Damit wird ein Zeichen für ein demokratisches und solidarisches Zusammenleben in Münster gesetzt“, so Stadtdirektor Thomas Paal. Dr. Ömer Lütfü Yavuz, Vorsitzender des Integrationsrates: „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Migrantenselbstorganisationen beteiligt sind.“

Programmhefte mit den angemeldeten Veranstaltungen liegen unter anderem in der Münster-Information im Stadthaus 1 (Eingang Syndikatplatz) und in der Stadtbücherei aus. Eine Programmübersicht steht außerdem auf der Homepage des Integrationszentrums: www.stadt-muenster.de/zuwanderung (Rubrik „Aktuelles“)