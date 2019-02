Karneval auf der Baustelle von Haus Münsterland

Eleganz plus Tanz, dieses Fach war ganz in der Hand der Warendorfer Karnevalsgesellschaft WaKaGe: Die „Hüpfer“ zeigten eine Geistergeschichte in ihrer Burg „Flatterfels“ „oder dem, was davon noch übrig ist“: Bezaubernd. Gleich darauf zeigten das Ballett der WaKaGe, viele von ihnen ehemalige „Hüpfer“, was ein Ballett an elegantem Schwung zu bieten vermag. Die Turmuhlen dankten den Hüpfer-Trainerinnen Diana Dunker und Beatrice Hoffmann mit einem Orden.

Dem Ehren-Ratsherrn Peter Thüning von der KG Böse Geister eine Laudatio zu halten, diese Aufgabe war Ehren-Ratsherrin Simone Wendland anvertraut. Sie hatte offenkundig gut recherchiert über strategisches Management der Führerschein-Förderung für die Thüning-Kinder und die Tücken von Gruppenfotos. Locker war die Laudatio; zwischendurch intervenierte Thüning und das Duo stieß miteinander an.

Musikalische Begleiter durch das Programm waren „Thomas und Jesus“ von den Ems-Highländern an Trommel und Dudelsack. Ein klingendes Geschenk bot Thüning den Turmuhlen: „Epi“ alias Ralf Ebbing sang mit dem Publikum. Das wollte ihn kaum von der Bühne lassen.

Stadtprinz Leo I., schon seit 10 Uhr unterwegs, strotzte dennoch vor Tatendrang und zog hinein ins Publikum. Ein Kracher war der Auftritt der XXL-fen aus Wolbeck – und dann kam noch die Tanzgarde KG Knollebuure Blatzheim 1982.