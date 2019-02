Stadt geht mit ihren Plänen baden

Verwaltung bei Bäderkonzept planlos: Untergang auf Raten

Weit über ein Jahr hat die Stadtverwaltung gebraucht, um zu klären, was von Anfang als heikler Punkt bekannt war: die steuerrechtliche Problematik bei der Bäder-Überführung in einen Eigenbetrieb unter Stadtwerke-Regie. Eine solche Eierei könnte sich kein privates Unternehmen erlauben. Seit Jahren wird über dieses Thema diskutiert, doch die Stadtverwaltung kommt keinen Millimeter vorwärts. In der Bäder-Frage ist man an dieser Stelle so weit wie 2013. Das wirft Fragen auf.

Der Not-Vorschlag, jetzt ein bisschen Marketing für die minimalistischen Bäder zu machen, grenzt an eine Verhöhnung der Ratspolitik, die anderes wollte. In diesem Zug schießt der Vorschlag, das Pannen-Ostbad doch als Gesundheitsbad zu vermarkten, gar den Vogel ab.

Doch das Problem liegt weitaus tiefer: Die von Oberbürgermeister Markus Lewe geführte Verwaltung hängt der Umsetzung von Ratsbeschlüssen weit hinterher. Ein millionenschweres Verkehrskonzept kommt kaum zum Tragen, die Konversion zieht sich quälend: Der Verwaltung fehlt der Zug. Der Oberbürgermeister läuft Gefahr, mehr seine Aktivitäten als Städtetag-Präsident im Blick zu haben als die Probleme seiner Stadt. Der Untergang mit den Bäder-Plänen scheint ein Beispiel dafür zu sein.

von Dirk Anger