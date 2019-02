Am Sonntagabend kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Kellerparzelle in einem Wohnhaus in Münster-Gievenbeck. Mehrere Anwohner des Wohnkomplexes hatten nach Angaben der Feuerwehr einen Brand gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, sei außerhalb des Gebäudes bereits eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar gewesen.

Unter Atemschutz nahm ein Trupp die Brandbekämpfung von der Tiefgarage aus auf. "Mit Hilfe der Wärmbildkamera konnte der Brand von zwei Kellerparzellen entdeckt und bekämpft werden", heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Durch die starke Wärmeentwicklung wurde zunächst die Stromversorgung für den Keller gekappt. Die Hitze hatte zudem eine Gasleitung leicht beschädigt. Die Gaszufuhr wurde abgeschaltet, ebenso die Heizungsanlage des Hauses.

Rauch im gesamten Haus

Die Flure des Hauses waren nach Angaben der Polizei stark verraucht. Die Anwohner hatten ihre Wohnungen verlassen und teils die Türen geöffnet gelassen, weshalb sich der Rauch im Haus verteilt hatte. Mit zwei Hochleistungslüftern konnte die Feuerwehr den Rauch jedoch erfolgreich aus dem Haus drücken. Die Bewohner des Hauses konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren, teilt die Feuerwehr mit.

Neben zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr Münster war auch der Löschzug Gievenbeck sowie eine Betreuungseinheit der Hilfsorganisation im Einsatz. Die letzten Kräfte verließen nach fast vier Stunden die Einsatzstelle. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar, die Ermittlungen führt die Polizei Münster.