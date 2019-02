Kaum jemand in Münster und Umgebung hat sie noch nicht gesehen: Die bunten Graffitis aus der Sprühdose der „Lackaffen“ sorgen seit über zehn Jahren für ein ganz besonderes Lokalkolorit und sind im münsterischen Stadtbild fest verankert.

Nun schmücken die künstlerischen Graffitis auch die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster, wodurch das Haupttreppenhaus endlich seine graue Tristesse verliert. Das teilt die Uni Münster in einer Pressemitteilung mit. In einer Nutzerumfrage hatten die Studierenden zuletzt eine „Mordor-Atmosphäre“ im Betontreppenhaus beklagt. Als beliebter Lernort im Herzen der Stadt hat die ULB den Nutzerwunsch aufgegriffen und ein buntes Kunstwerk für die ehemals kargen Wände entwickelt.

300 Sprühdosen im Gepäck

Am vergangenen Wochenende (23. Und 24 Februar) machten die Lackaffen in voller Mannschaftsstärke die ULB unsicher. Im Gepäck hatten sie über 300 Sprühdosen, mit denen sie auf insgesamt 350 Quadratmetern ein buntes Kunstwerk an die Wände des Haupttreppenhauses zauberten.

Neben Symbolen aus der wissenschaftlichen Praxis blicken dem Besucher nun auch die Porträts einiger wichtiger Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen entgegen.

Rätselraten kann beginnen

Das Rätselraten kann beginnen: Wer erkennt die Gesichter? Kleiner Tipp: Die abgebildeten Wissenschaftler waren alle Pioniere auf ihrem Gebiet und wirkten vor allem im 19. und 20. Jahrhundert.