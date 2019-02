Der noch unbekannte Täter hatte – wie berichtet – am Montag vergangener Woche (18. Februar) gegen 2 Uhr die Tankstelle an der Hammer Straße überfallen. Er war mit einer Schusswaffe an den Schalter getreten, hatte den Angestellten bedroht und Geld und Zigarettenstangen gefordert. Die Beute steckte der Räuber in eine große Lidl-Tüte und verschwand damit in Richtung Hammer Straße.

Eine Überwachungskamera einer nahe gelegenen Tiefgarage zeigt den Täter nun auf der Flucht. Der Räuber ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen, deren Kapuze tief ins Gesicht gezogen war, eine dunkle Jogginghose mit einem breiten weißen Streifen an der Seite und schwarze Schuhe.

Die bewegten Bilder sind im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW und unter diesem Link abrufbar . Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.