Neue Ideen für die Veranstaltungsreihe

Münster -

Das neue Jahr ist noch nicht alt, doch die Planung für die TEDx-Konferenzen 2019 in der zweiten Jahreshälfte läuft schon wieder auf Hochtouren. Die Münsteraner TEDx-Teamer trafen sich mit zwei Neuzugängen, um Rückschau zu halten auf die Konferenz im November und vorauszublicken auf die Termine im laufenden Jahr. So steht schon der aktuelle TEDx-Termin für Münster: Am 12. Oktober (Samstag) wird zur großen Konferenz ins Theater Münster eingeladen.