Dienst für junge Menschen

Ein Jahr lang in Rjasan arbeiten

Münster -

Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren können sich für einen einjährigen Freiwilligen Friedensdienst in die russische Partnerstadt Rjasan melden. Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft stehen dafür ab August erstmals zwei Plätze in der öffentlichen Einrichtung „Mein Weg“ zur Verfügung. Initiatorin des neuen Angebots ist Ina Diedrich, Russischlehrerin an der Freien Waldorfschule Münster.