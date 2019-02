Zwölf Jahre nach Schließung des ehemaligen und wenig später abgerissenen Grundstücks am Inselbogen deutet sich jetzt tatsächlich eine neuer Ersatz an dieser Stelle an. Das münsterische Architekten-Büro Hartig Meyer Wömpner hat den ausgelobten Architektenwettbewerb gewonnen. Nach seinem Entwurf werden die Stadtwerke nun das neue Südbad im wesentlichen errichten, kündigte Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Grützmacher am Dienstag an, als der Entwurf vorgestellt wurde. Die Stadtwerke werden das Südbad anschließend an die Stadt Münster verpachten.

Das neue Südbad soll, wie der städtische Sportamtsleiter Michael Willnath erklärte, vor allem den Schulen und Vereinen zur Verfügung stehen. Es würden aber auch Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das Bad mit einem 25-Meter-Becken, einem Nichtschwimmer- sowie einem Kleinkinderbecken wird den Entwürfen zufolge zum Inselbogen hin ausgerichtet.

Wenn der Rat den Plänen zustimmt, könnte der etwa elf bis 13 Millionen teure Bau bald beginnen. Michael Willnath hofft, dass im Jahr 2021 die Schwimmzeiten vergeben werden können.