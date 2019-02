Schwimmer blicken nach draußen

Münster -

Architekt Arno Meyer wuchs an der Habichtshöhe auf – und wurde von seinen Eltern als Kind und Jugendlicher regelmäßig ins Südbad zum Schwimmen geschickt. Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Grützmacher ging als Student in seiner Studienzeit in Münster Ende der 80erJahre im alten Südbad am Inselbogen baden. Keine schlechten Voraussetzungen für den Neubau des vor zwölf Jahren geschlossenen und vor elf Jahren abgerissenen Südbades, das nun nach Plänen des Architektenbüros „Hartig Meyer Wömpner“ aus Münster von den Stadtwerken errichtet werden soll. Die Stadtwerke haben dafür mit einer Bäder GmbH eine neue Abteilung gegründet. Der fertige Bau soll dann an die Stadt Münster verpachtet werden, erklärte Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier das organisatorische Modell.