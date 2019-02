Das Pedelec erfährt einen immer größeren Zuspruch. Nicht mehr nur die ältere Generation legt sich dieses tretunterstützende Gefährt zu, sondern auch immer mehr junge Leute haben ihr Herz an das Elektrogefährt verloren. Doch bei all den Vorteilen, die diese Entwicklung mit sich bringt, steigen auch die Unfallzahlen bei Fahrten mit dem Pedelec. In den ersten drei Quartalen des letzten Jahres seien schon mehr Unfälle mit Verletzten beim Fahren mit dem motorunterstützten Fahrrad aktenkundig, als im ganzen Jahr zuvor, schreibt die Verkehrswacht.

Aus diesem Grunde hat sich die Verkehrswacht Münster das Ziel gesetzt, für ein Mehr an Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec in Münster zu sorgen. Die Verkehrswacht Münster organisiert Pedelec-Kurse. „Denn auch das langsam Fahren will gelernt sein,“ so Christoph Becker, Geschäftsführer der Verkehrswacht Münster.

Deutlich macht die Verkehrswacht zudem: S-Pedelecs die mit einer Tretunterstützung bis 45 Stundenkilometer gefahren werden können, gelten nicht mehr als Fahrrad, wie etwa Pedelecs mit Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometer. S-Pedelecs sind daran zu erkennen, dass sie mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet sein müssen. Weitere Informationen: www.verkehrswacht-münster.de