Weltweit laden Frauen an diesem Tag zu ökumenischen Gottesdienstfeiern ein. Auch in Münster finden in rund 20 Kirchen am Nachmittag Gottesdienste statt, bei denen Frauen unter dem Motto „Kommt, alles ist bereit“ mit Liedern, Gebeten und Aktionen die gesellschaftliche Beteiligung von Frauen fordern.

Bereits im Januar hatten sich Frauen aus allen münsterischen Pfarreien und Gemeinden auf den Weltgebetstag eingestimmt. Vorbereitet von der Katholischen Frauengemeinschaft Stadtfrauen Region Münster und der Evangelischen Frauenhilfe Bezirksverband Münster informierten sie sich an zwei Werkstatttagen über das Schwerpunktland Slowenien und die dortige Situation der Frauen.

In Sachen Frauenrechte brauchte Slowenien demnach den Vergleich mit Nord- und Westeuropa nicht zu scheuen – im Gegenteil. Es haben sich Teile des sozialistischen Erbes und seiner für Frauen oft positiven Gesetzgebung bis in die Gegenwart gehalten: Dies gilt für die Förderung von Frauen in Politik und Wirtschaft wie auch für die Kinderbetreuung, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren des Weltgebetstag.