Die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Dienstag werden keine großen Auswirkungen auf die Uniklinik Münster haben. Das hat Jörg Wagener von Verdi am Montag auf Anfrage erklärt.

Beeinträchtigt könnten der Krankentransportdienst zwischen einzelnen Abteilungen und die Essensverteilung sein. Verdi hat die Beschäftigten der Länder zu ganztägigen Streiks und Demonstrationen in NRW aufgefordert – unter anderem in Hamm. Erwartet werden dort rund 150 Teilnehmer aus dem Münsterland, von denen die Hälfte in der Uniklinik arbeite, die andere in den Landesdienststellen – also zum Beispiel bei Straßen.NRW, in der Justiz oder den Bau- und Liegenschaftsbetrieben des Landes. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro sowie zusätzlich 300 Euro für die Pflegebeschäftigten.