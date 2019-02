Eine Polizeisprecherin sagte, es habe einen Streit zweier Kontrahenten in der Nacht in einer Wohnung gegeben. Ein Mann befand sich allein in der Wohnung. Es bestand eine unklare Gefährdungslage. Die Polizei hielt zunächst Kontakt zu dem Mann.

Auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort. Gegen 10.40 Uhr wurde der Mann dann in der Wohnung festgenommen und in einem Krankenwagen abtransportiert. Die Sperrung der Warendorfer Straße wurde aufgehoben, der Verkehr kann wieder fließen.

Die Warendorfer Straße wurde am Dienstagmorgen von der Polizei gesperrt.

Die Polizei bat darum, den Sperrbereich - zwischen Hohenzollernring und Schiffahrterdamm - weiträumig zu umfahren.

Die Polizeisprecherin sagte, es habe in der Nacht einen Streit zwischen zwei Männern in der Wohnung an der Warendorfer Straße gegeben. Ein Bewohner sei verletzt zur Polizei gekommen und habe einen Hinweis darauf gegeben, dass der andere Mann in seiner Wohnung möglicherweise bewaffnet sei. Die Polizei habe versucht, Kontakt aufzunehmen, allerdings ohne Erfolg. Der Mann habe die Wohnungstür nicht geöffnet. Wegen der möglichen Bewaffnung sei ein Spezialeinsatzkommande angerückt, der Mann wurde festgenommen. Dass er bewaffnet war, sei bisher noch nicht bestätigt.