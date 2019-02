Genau 658.531 Gäste haben 2018 in Münsters Unterkünften eingecheckt und für 1,342 Millionen Übernachtungen gesorgt. Damit sind laut der Statistik von Information und Technik NRW die Ankünfte mit plus 0,1 Prozent nahezu stabil geblieben. Bei den Übernachtungen gab es ein Plus von 1,3 Prozent. Hier liegt Münster leicht über dem NRW-Trend von plus 0,8 Prozent.

Dazu beigetragen haben laut einer städtischen Pressemitteilung unter anderem große Kongresse wie der Historikertag (4.000 Teilnehmer), die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (1.000), der 6. „Münstersche Bildungskongress“ (1.200) und natürlich der Deutsche Katholikentag . Viele Gäste bevorzugten eine preiswerte Unterkunft in „Hotel Garnis“. Diese Betriebsart generierte Zuwächse bei den Ankünften von sieben Prozent und 5,2 Prozent bei den Übernachtungen.

Mit 124.625 Übernachtungen von Besuchern aus dem Ausland liegt der internationale Anteil in der münsterischen Tourismusbilanz bei 9,3 Prozent. „Rückblickend zeigt sich: Die Zehn-Prozent-Marke ausländischer Übernachtungen konnte bislang immer nur in den Skulptur Projekte-Jahren erreicht werden. Damit sind die Skulptur Projekte ein wichtiger Treiber für internationale Gäste in Münster“, so die Leiterin von Münster-Marketing, Bernadette Spinnen.