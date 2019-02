Die Karnevalssession 2018/2019 steuert auf ihren Höhepunkt zu. Und bringt auch die Arbeit in öffentlichen Einrichtungen durcheinander, wie die Stadt Münster in einer Pressemitteilung ankündigt.

An Weiberfastnacht am Donnerstag (28. Februar) etwa schließen die städtischen Ämter um 14 Uhr, einschließlich der Besucherinformation im Rathaus. Geschlossen bleiben die Bürgerhalle und der Friedenssaal wegen der Schlüsselübergabe an die Narren auch Sonntagvormittag (3. März).

Die Bürgerbüros in den Stadtbezirken haben an Weiberfastnacht bis jeweils 12 Uhr geöffnet. Nachmittags bleiben sie geschlossen. Rosenmontag (4. März) kapituliert die Verwaltung komplett vor den Narren: Die Dienststellen bleiben den ganzen Tag geschlossen.

Anders sieht es in den Hallenbädern Wolbeck und Kinderhaus aus: Sie laden Rosenmontag von 9 bis 20 Uhr zum Schwimmen ein. Alle weiteren Hallenbäder bleiben geschlossen. Das gilt auch für die Sporthallen. An Weiberfastnacht sind die Hallenbäder geöffnet.

Die Stadtbücherei am Alten Steinweg (einschließlich der Außenrückgabe) und die Büchereien in den Stadtteilen sind Rosenmontag geschlossen. Auch der Bücherbus bleibt in der Garage. Weiberfastnacht gelten die üblichen Öffnungszeiten, der Bücherbus fährt nach Plan. Das Stadtmuseum an der Salzstraße ist an Weiberfastnacht wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Rosenmontag bleibt es, wie immer montags, zu.

Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) weisen darauf hin, dass an Weiberfastnacht die Müllabfuhr und die Sperrgutabfuhr wie gewohnt stattfinden. Die Recyclinghöfe öffnen zu den üblichen Zeiten. Auch Rosenmontag werden die Abfalltonnen und die Gelben Säcke (Remondis) in den Montagsbezirken planmäßig abgeholt. Nur die Sperrgutabfuhr fällt ersatzlos aus. Die Recyclinghöfe und das Entsorgungszentrum bleiben an diesem Tag geschlossen, da es erfahrungsgemäß keinen Bedarf gibt. Für dringende Fragen steht der AWM-Kundenservice von 8 bis 13 Uhr unter ✆ 60 52 53 zur Verfügung.