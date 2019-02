Landwirte traten in Wolbeck zum Wettbewerb an

Die Landwirtschaft blickte in diesen Tagen einmal mehr auf ihren Nachwuchs. Rund 25 junge Landwirtinnen und Landwirte traten jetzt in der Fachschule Münster-Wolbeck beim Berufswettbewerb gegeneinander an. „Grüne Berufe #landgemacht – Qualität. Vertrauen. Zukunft“, so lautete das Motto des diesjährigen Berufswettbewerbes.