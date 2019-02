Münster -

Im Verfahren am Landgericht um die Einbruchserie in Münster, Telgte, Bocholt und Bochum haben am Dienstag Opfer ausgesagt, wie sie das gewaltsame Eindringen in ihren privaten Wohnraum und der Diebstahl von Wertsachen belastet haben. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 24, 36 und 37 Jahren aus Münster.