Vor einiger Zeit gingen Angelika und Eckhard Federhen ein Wagnis ein. „Wir sind hierhin gekommen und kannten niemanden. Dann haben wir gleich tolle Menschen kennengelernt, die uns den Start erleichtert haben. Nun fühlen wir uns sehr wohl hier und sind sehr glücklich“, sagt Angelika Federhen in ihrer lebensfrohen Art. Ihr Ehemann ergänzt: „Jetzt stimmt es einfach. Wir danken den Münsteranern für ihre große Unterstützung, so schnell heimisch geworden zu sein.“

Am heutigen Mittwoch feiert das Ehepaar Federhen seinen 50. Hochzeitstag. Bei einer musikalischen Veranstaltung trafen sie sich das erste Mal. „Wir haben uns beim ‚Tanztee‘ in Münster kennengelernt“, erzählt Eckhard Federhen. Nach der Hochzeit zog das Ehepaar nach Düsseldorf, um danach fast 30 Jahre lang in einem Vorort von Hannover zu leben. Doch dann kam der Entschluss, nach Westfalen zu ziehen. „Wir sind sehr spontan und wollten einen Neuanfang“, sagt Angelika Federhen, die lange als Sozialpädagogin beschäftigt war. „Münster ist von der Größe her ideal. Vieles lässt sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut erreichen, und die Stadt hat ein breites kulturelles Angebot“, fügte ihr Ehemann, der als Pilot arbeitete, an. Beide spielen Tennis und sind viel in der Stadt unterwegs. Angelika Fede-rhen malt leidenschaftlich gern und stellte bereits im „F24“ aus. Neben dem Tennis zählt Schach zu den Interessensgebieten von Eckhard Federhen. „Dabei bin ich auch im Ligabetrieb aktiv.“ Ihren goldenen Hochzeitstag wollen beide im Sommer feiern, da sich dort das Jubiläum der kirchlichen Trauung jährt.