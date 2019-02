Jungforscher heben ab

Es ist nicht übertrieben, Daniel Kuna vielseitig interessiert zu nennen. Im Hauptberuf gewissermaßen studiert der 25-Jährige Physik an der Universität Münster , als Rettungsschwimmer jobbt er in den münsterischen Schwimmbädern, sein Hobby ist das Fliegen. Jetzt organisiert Daniel Kuna gerade den Kongress des Deutsches Jungforschernetzwerks. Vom 20. bis 24. März werden 120 naturwissenschaftlich interessierte Oberstufen-Schüler und Studierende in Münster erwartet, sie kommen aus ganz Deutschland und fünf weiteren europäischen Ländern, erzählt Daniel Kuna.

Das Jungforscher-Netzwerk hat sich aus dem Wettbewerb „ Jugend forscht “ heraus zur Jahrtausendwende gegründet. Auch da hat Daniel Kuna 2011 und 2012, damals noch als Schüler des Wolbecker Gymnasiums, mitgemacht und es mit seiner Forschung über Exoplaneten jeweils bis zum Landeswettbewerb gebracht. Die jährlich stattfindenden Jungforscher-Kongresse hat er dreimal besucht. Im vergangenen Jahr beschloss er als Teilnehmer des Treffens, sich mit Münster für die nächsten Kongresse zu bewerben. „Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob ich so eine Organisation stemmen kann“, erzählt er. Und musste schnell feststellen – ohne Team geht es nicht. Acht Mitstreiter, Studierende aus naturwissenschaftlichen Fächern, überwiegend aus Münster hat er gefunden – und nun sind sie mit der Organisation auf der Zielgeraden.

Das Bundesforschungsministerium unterstützt die Veranstaltung mit 16 000 Euro – so sind die Kosten für die jungen Teilnehmer ab 16 Jahren mit rund 100 Euro für fünf Tage Programm inklusive Übernachtung in der Jugendherberge und Verpflegung überschaubar. „Die Veranstaltung ist ausgebucht“, sagt Daniel Kuna. Er führt eine Warteliste für weitere Interessenten.

Das Thema ist allgemein gefasst, es lautet „Wissenschaft am Puls der Zeit“. Das Programm ist praxisorientiert, die Teilnehmer besuchen Labors und Institute der Universität, wie den Exzellenzcluster „Cells in Motion“ und das Batterieforschungszentrum „Meet“, aber auch viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, um dort jeweils hinter die Kulissen zu blicken. Dabei sind in Münster ansässige Firmen wie Winkhaus, Weicon, Brillux, BASF, auch das Medienhaus Aschendorff mit seinem Druckzentrum. Es präsentieren sich die LWL-Museen für Naturkunde sowie Kunst und Kultur, der Allwetterzoo, ebenso wie die NRW- Bank.

Für Hobbyflieger Daniel Kuna das Highlight: Die Erkundung des Flughafens Münster-Osnabrück, buchstäbliche Ausflüge mit einer kleinen Cessna inklusive.

„Den Pilotenschein habe ich mir mit Nebenjobs verdient“, erzählt der Student, der kurz vor dem Bachelor steht. Wie es aussieht, ist die Leidenschaft fürs Fliegen bei Daniel Kuna noch stärker ausgeprägt, als jene für die Wissenschaft. Er ist im Bewerbungsverfahren für die Pilotenausbildung bei der Lufthansa. Wenn das klappen sollte, muss das Master-Studium noch warten.