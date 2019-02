Große Überraschung für Betriebe

Die Pleite eines Großhändlers in Stuttgart schockiert den bundesweiten Buchhandel. Das Unternehmen Koch, Neff und ­Volckmar (KNV) mit einem riesigen Lager in Erfurt sorgte in den vergangenen Tagen mit seinen wirtschaftlichen Problemen für Aufregung im Einzelhandel. Aufmerksam verfolgen Buchhändler in Münster das Geschehen. Bis jetzt, sagen sie, würden sie keine Lieferverzögerungen feststellen.

Für ihn als Buchhändler in Münster habe die wirtschaftliche Schieflage des Stuttgarter Unternehmens bisher keinerlei Auswirkungen gezeigt, sagt Peter Seiler . Seit 15 Jahren betreibt der 45-Jährige seine Buchhandlung „Schatzinsel“ an der Neubrückenstraße. Seiler arbeitet seitdem mit einem Wettbewerber von KNV, der Firma Könemann zusammen, die sich im Jahr 2011 mit dem Hamburger Buchgroßhändler Libri zusammengeschlossen hat.

Handel soll problemlos weitergehen

Das gesamte Barsortiment (Ware, die am nächsten Tag im Handel erwartet wird) bezieht Seiler über Libri. Die Ware für die „Schatzinsel“ kommt aus dem Libri-Lager in Bad Hersfeld.

Für Bücher, die der 45-jährige „Schatzinsel“-Betreiber dagegen bei dem Großhändler KNV direkt bestellt, rechnet er ein paar Tage bis zur Lieferung ein. Das Unternehmen habe ihm zugesichert, dass der Handel problemlos weitergehen werde. „Ich bin zuversichtlich, dass es mit einem Investor keine Probleme geben wird“, betont Seiler.

Kleinere Verlage stärker betroffen

Für Karin Scheffler in der münsterischen Buchhandlung Ringold am Erbdrostenhof war die Insolvenz des Großhändlers eine „große Überraschung“. Momentan laufe der Betrieb wie gewohnt, so die Geschäftsführerin der Buchhandlung. „Im Moment merken wir noch nichts.“ Ringold arbeitet mit einem zweiten Großhändler zusammen. „Alle Bestellungen kommen pünktlich.“

„Wir arbeiten glücklicherweise mit Libri zusammen“, freut sich auch Nicole Eckert von der Buchhandlung Rosta an der Aegdiistraße. Wenn sich aber keine Lösung für das Stuttgarter Unternehmen KNV findet, befürchtet Eckert, dass die ganze Lieferkette für Bücher durcheinandergewirbelt wird.

Viel härter als den Handel, sagt sie, würde die Insolvenz kleinere Verlage treffen. Für viele Bücher, die im Lager des insolventen Unternehmens liegen oder im Weihnachtsgeschäft ausgeliefert worden seien, sei bedingt durch lange Zahlungsfristen über 90 Tage noch kein Geld an die Verlage geflossen. Die Verlage seien nun Gläubiger gegenüber dem Großhandel, so Eckert. Die Rosta-Inhaberin ist gespannt, ob der Insolvenzverwalter Tobias Wahl einen Investor findet.