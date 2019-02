Im März und April finden wieder einige Veranstaltungen und Themenführungen im Allwetterzoo statt. Passend zum Karneval zum Beispiel am Rosenmontag (4. März) eine kostenlose Führung zum Thema „Maskerade im Tierreich“.

Karneval ist die Zeit der Verkleidungen. Sich zu maskieren ist aber nicht nur ein typisch menschliches Phänomen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Einige Tiere wie die Stabheuschrecke versuchen sich durch besondere Anpassung an die Umgebung den Augen der Raubfeinde zu entziehen. Andere präsentieren sich auffällig bunt, um ihre Ungenießbarkeit anzuzeigen. Bunte Farben dienen ebenso dazu, für das andere Geschlecht attraktiv zu wirken.

Diese Vielfalt an „Maskierungen“ wird innerhalb der 90-minütigen Führungen um 11 und um 14 Uhr an Beispielen erläutert. Treffpunkt ist der Eingang am Bärenhaus. Es wird nur der normale Zooeintritt erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gruppen dürfen nicht teilnehmen.

Am 9. und 10. März (Sams tag/Sonntag), jeweils von 9 bis 17 Uhr, folgen die Zootage mit ermäßigten Eintritts preisen. Genau wie am 13. und 14. April, dann bis 18 Uhr.

Dazwischen liegt am 17. März (Sonntag) der Zoo-Brunch im Bistro. Von 9.30 bis 14 Uhr erweitert der gastronomische Partner Aramark sein Angebot und bietet mitten im Kinder- und Pferdepark den monatlich stattfindenden Brunch an. Inhaber einer Jahreskarte zahlen nur den Preis für den Brunch.

Schließlich folgen Ende April die Ostertage, die auch im Zoo besondere Tage sind. Am 21. April (Sonntag) gibt es neben einem Osterbrunch im Restaurant (9.30 bis 14 Uhr) zwischen 12 und 16 Uhr den Besuch des Osterhasen; außerdem hält das Zoo-Mobil am Africaneum. Von 14 bis 15.30 Uhr gibt es zudem eine Zooführung zum Thema „Rund ums Ei“. Auch hierbei gilt: Treffpunkt ist der Eingang am Bärenhaus. Es wird nur der normale Zooeintritt erhoben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gruppen dürfen nicht teilnehmen.