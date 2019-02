Bei einem Test der Bürgertelefone in den Verwaltungen der 20 größten Städte Deutschlands gibt es für Münster ein erfreuliches Ergebnis: Hier warteten Anrufer, so ermittelte es das Technologieunternehmen Solvemate, im Durchschnitt nur 13 Sekunden, bis sich ein Mitarbeiter meldete. Sieger ist nach dem Test die Verwaltung in Leipzig, wo bereits durchschnittlich nach nur sieben Sekunden eine Verbindung hergestellt war.

Münsters Nachbar Bielefeld trägt nach Erkenntnissen der Tester die rote Laterne. Hier hingen die Anrufer solange in der Warteschleife, dass durchaus der Eindruck entstehen könnte, Bielefeld gebe es gar nicht, wie ja böse Zungen (aus Münster) behaupten...

Die Wartezeit betrug hier geschlagene neun Minuten und 58 Sekunden. Den vorletzten Platz belegt Wuppertal mit fünf Minuten und 21 Sekunden. In Berlin mit seiner vielgeschmähten Verwaltung nehmen sich die drei Minuten und 50 Sekunden Wartezeit geradezu kurz aus. Das Geschäftsfeld des Unternehmen Solvemate sind übrigens automatisierte Kundenanfragen.