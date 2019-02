Münster -

Die Lage ist prominent – und der Anspruch hoch. Das münsterische Unternehmen AS Wohnbau wird ab Sommer 2019 das Grundstück an der Ecke Hüfferstraße/Himmelreichallee neu bebauen. Das Grundstück, auf dem unter anderem eine Kita untergebracht wird, stößt nach hinten an das alte Zoo-Gelände im Bereich der Tuckesburg an.