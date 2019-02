Geboren wurde sie heute vor 100 Jahren in Gartenberg (Ostpreußen) und zog mit ihrem Mann Georg und den beiden Kindern Helmut und Silke nach Flensburg. Seit 2017 wohnt sie im Marienheim in Hiltrup, in der Nähe ihrer Enkelin Kirsten Salfeld , die oft zu Besuch kommt. In der Einrichtung fühlt sie sich gut umsorgt, betont sie. „Das ist mir wichtig, dass man mal Dankeschön sagt für die Arbeit, die hier geleistet wird“, fügt Salfeld hinzu. Ihre Seh- und Hörschwäche mache Maack sehr zu schaffen, da sei es eine willkommene Abwechslung, wenn nun im engsten Kreis gefeiert wird.