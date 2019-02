Immer nur mit den staubtrockenen Texten des Wirtschaftsrechtes zu hantieren, reichte ihm nicht – und so verschaffte sich der Professor Ausgleich mit einem ausgedehnten Ausflug in Fiktion und Fantasie. Mehrings schrieb einen 460 Seiten dicken Roman – und in dem spielt sein Arbeitsort Münster immerhin die zweite Hauptrolle.

„Niemand hat die Absicht“, schrieb Mehrings am Ende als Titel über die Handlung, in der es zentral um einen Bürgermeister im fiktiven Sauerland-Örtchen „Malve“ geht, das im Jahr 1961 – in dem der damalige DDR-Staatschef Walter Ulbricht jenen historischen Satz prägte – durch einen Staudamm geflutet werden soll.

Eine Verbündete bleibt dem Bürgermeister in seiner Tochter Marie, die – damals eine der wenigen Frauen unter männlichen Studenten – an der Uni Münster Jura studiert. Es sind die Zeiten, in denen Studentinnen von den Herren Professoren mit den Worten „Fräulein, was haben Sie für ein entzückendes BGB?“ angesprochen wurden. Der Autor Josef Mehrings hat zehn Jahre später sein Jurastudium in Münster begonnen. Seine Handlung wollte er ursprünglich in den studenten-revolutionären 68er-Jahren ansiedeln – aber der Teil mit Ulbrichts geschichtsträchtigen Satz führte dann in eine noch fernere Vergangenheit zurück. Im Roman erleben die Leser viel vom Lokalkolorit der Unistadt Münster im Muff der frühen Sechziger.

Marie wohnt zur Untermiete in einer Jugendstilvilla im Kreuzviertel, ihre verwitwete Vermieterin lässt sich, dem Titel ihres verschiedenen Gatten entsprechend, mit „Frau Doktor“ ansprechen.

Auch Josef Mehrings lebte als Student im Kreuzviertel, zog von der Rudolf-von-Langen-Straße „einmal rund um die Kreuzkirche herum wieder hierher zurück“ – wo er später auch als Professor der FH seine Zweit-Wohnung für die Vorlesungszeit hatte. In seinem Roman entführt er die Leser zu Preußen Münster, an den Aasee oder in die Studentenkneipe „Cavete“.

Sein im Zug entstandenes Buch hat Josef Mehrings unter dem Pseudonym „Jos F. Mehrings“ geschrieben, es soll demnächst bei einer Lesung in Münster vorgestellt werden.