Schluss mit „Coffee to go“

Die Stadt Münster wird aus dem Topf der Abfallgebühren künftig 10.000 Euro im Jahr abzweigen, um Maßnahmen zur Eindämmung der Einwegkaffeebecher („Coffee to go“ ) voranzutreiben.

Das hat der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen beschlossen. Er folgte damit einem Antrag der Ratsfraktion Piraten/ ÖDP . Darin werden die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) aufgefordert, „mit Gastronomen, Einzelhändlern und thematisch informierten Umweltgruppen ein Konzept zu entwickeln, wie der Gebrauch von Einwegbechern in Münster erheblich eingeschränkt werden kann“.

Lob für Aktion Gildebecher

Manuela Feldkamp , Unternehmenssprecherin der AWM, berichtete in der Sitzung, dass man sich viel von dem System „Goodcup“ des Düsseldorfer Unternehmens Cup-For-Cup verspreche. Es ist in vielen NRW-Städten tätig, in Münster sind 15 Cafés und Bäckereien eingebunden.

Das System besteht darin, dass der Pfandbecher in jedem teilnehmenden Geschäft wieder abgegeben werden kann. Feldkamp lobte ausdrücklich die Aktion Gildebecher , an die rund 225 Bäckereifilialen in Münster angeschlossen sind. Kunden können sich einen Gildebecher kaufen und dann beliebig oft benutzen.

Ziel müsse es sein, so die AWM-Sprecherin, ein „bundesweit einheitliches System“ zum Ersatz von Einwegbechern zu installieren. Das Unternehmen Cup-for-Cup, das bereits eine größere Region abdeckt, könne hier für einen Durchbruch sorgen. Bei rein kommunalen Lösungen stoße man schnell an logistische und personelle Grenzen.

Werbung für Mehrwegbecher

Auf Nachfrage erklärte Manuela Feldkamp, dass bislang keine Chance bestehe, große Imbissketten für Mehrwegbecher zu begeistern. „Das wäre ein Traum.“

Seit 2017 gibt es in Münster den runden Tisch „Münster für Mehrweg“, der die Fäden zieht und die erforderlichen Partner zusammenbringen möchte.

Die SPD-Ratsfrau Hedwig Liekefedt lobte den Ausschuss-Beschluss, weil man damit sehr konkret in das Thema „Abfallpädagogik“ einsteige.