Ist Leo fit für den Rathaus-Sturm?

Das Wichtigste, Prinz Leo (Squillace) ist wieder auf dem Damm! Ein Virus hatte Münsters Tollität aus der Spur gebracht, zu Wochenbeginn mussten Auftritte abgesagt werden. Und das so kurz vor den tollen Tagen . . . „ Altweiber ist Leo wieder da. Und am Wochenende sowie“, verspricht Adjutant Thomas Straßburg.

Schließlich soll Münsters erster italienischer Prinz am Sonntag (3. März) mit voller Kraft das Rathaus stürmen. Der Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) stellte am Mittwoch das Programm mit karnevalistischem Tanz und Gesang vor, das gegen 11.30 Uhr auf dem Prinzipalmarkt beginnt und zu dem 2000 Karnevalisten erwartet werden.

"Wie immer mit Herzblut“

Die große Bühne wird wieder in Blickrichtung St. Lamberti am frühen Sonntagmorgen aufgebaut. Dort übergibt Oberbürgermeister Markus Lewe gegen 12.30 Uhr den Stadtschlüssel zunächst an das Stadtjugendprinzenpaar Kristin (Steinbrede) und Rene (Kramer). Prinz Leo wird ab 13.15 Uhr zum Sturm auf das Rathaus ansetzen. „Wir sind selbst gespannt, wie er es macht – auf jeden Fall wie immer mit Herzblut“, sagt BMK-Präsident Dr. Helge Nieswandt.

Die Wetterprognosen sind nicht so prickelnd für das Wochenende , was auch für Rosenmontag gilt. „Der BMK hat beim Bischof eine Kerze angezündet“, sagt Vizepräsident Robert Erpenstein. So oder so: Der Rosenmontagszug wird sich mit seinen 79 Motivwagen, 22 Fußgruppen und zehn Spielmannszügen um 12.11 Uhr am Schlossplatz in Bewegung setzen. Unter den 111 Zugnummern sind 15 Wagen und 13 Fußgruppen aus Losser.

Rosenmontagsumzug in Münster Foto: Grafik: Christ

Wagenbauer sind in die Jahre gekommen

Die politischen Themen im Zug werden erneut rar gesät sein. Der BMK beklagt das seit Jahren, sieht allerdings die Probleme der Vereine. Der Wagenbau ist teuer, die Standplätze sind es auch. „Viele erfahrene Wagenbauer sind in die Jahre gekommen“, sagt Niewandt. So sind die Witten Müse, die stets lokale Themen umsetzten, in diesem Jahr nicht dabei. Insgesamt aber, betont Zugkommandant Lothar Hitziger, habe sich das Niveau der Wagen verbessert.

Die familienfreundliche Zone an der Engelenschanze wird nach der großen Resonanz erweitert. Im Abschnitt bis zur Schorlemerstraße können Eltern mit Kindern den Zug unbeschwert genießen – rauchfrei und ohne Alkohol.