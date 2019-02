Dauerhafter Standort im Stadthaussaal

64 Quadratmeter groß ist das Münster-Modell. Seit zwölf Jahren zieht es durch die Stadt, machte bisher an 15 verschiedenen Standorten Station, wurde 25-Mal auf- und 24-Mal abgebaut. Aktuell ist es in einem leer stehenden Ladenlokal am Alten Steinweg zu sehen, nach dem 31. Mai wird es erst einmal wieder eingelagert.

Bald allerdings könnte die Odyssee des Mini-Münster ein Ende haben. Das Modell soll eine dauerhafte Heimat bekommen – im Stadthaussaal im Rathaus-Innenhof, dort, wo sich vor Wahlen das Hauptwahlbüro befindet.

Die letzte Station

„Ich bin sehr glücklich über diesen Vorschlag der Verwaltung“, sagt Stefan Rethfeld vom Verein Münster-Modell, auf dessen Initiative die acht mal acht Meter große Stadtlandschaft im Kleinformat zurückgeht. „Der Stadthaussaal hat Potenzial“, sagt Rethfeld, „außerdem liegt er zentral.“ Bereits drei Mal hat das Münster-Modell im Stadthaussaal Station gemacht, und zwar 2008, 2011 und 2018. „Die Resonanz war jedes Mal super“, betont Rethfeld.

Nach dem Willen der Verwaltung soll der Stadthaussaal nach Abschluss der für 2020 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen zu einem „Ort der Partizipation und dialogorientierten Bürgerbeteiligung“ werden. Mit Kunst, Kultur, Ausstellungen, zwischendurch weiterhin als Hauptwahlbüro – und eben auch dem Münster-Modell. Das benötige dringend einen dauerhaften Standort, heißt es in einer Verwaltungsvorlage, über die am 3. April der Rat abstimmen wird.

Neues Konzept

Ständige Ortswechsel hätten dem Modell zugesetzt, von „merklichen Beschädigungen“ und „kostenträchtigen Reparaturen“ ist die Rede. Zudem gelinge es kaum noch, Förder-, Spenden- und Sponsorenmittel einzuwerben, da es lediglich in zeitlich begrenzten Einzelausstellungen zu sehen ist.

Nach der Sanierung soll auch das Untergeschoss des Stadthaussaals genutzt werden. Der Gesamtkomplex könnte dann zum Ort für Sitzungen, Wettbewerbsausstellungen, Bürgeranhörungen oder fachliche Diskurse werden, schlägt die Stadt vor. Ihre Vorlage sieht zudem vor, ein Betreiberkonzept zu entwickeln – und zu prüfen, ob der Saal künftig auch vom Prinzipalmarkt aus, über die Gasse neben dem Stadthausturm, erschlossen werden kann.