Antreten zum Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz

Wer ist der beste Naturschützer? Der Panzer . . .

Ganz im Ernst: Bei einer geführten Exkursion über den grundsätzlich gesperrten Truppenübungsplatz Dorbaum betonen Soldaten, Verwaltungsbeamte, Bundesförster und Naturschützer am Mittwochnachmittag gleichermaßen begeistert, welchen Segen militärisches Gerät für Naturschutz und Artenvielfalt bedeutet. An manchen Stellen bricht es das Gelände auf, an anderen Stellen sorgt es für Verdichtung. Übende Soldaten verhindern, dass die offene, artenreiche Landschaft verwaldet, und in den tiefen Fahrspuren der Militärfahrzeuge bilden sich Pfützen, die für Amphibien und Insekten überlebenswichtig sind.

Bundesweit getroffene Vereinbarungen

Dorbaum ist der neueste Übungsplatz im Bestand des „Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen“ der Bundeswehr , er wurde erst vor vier Jahren von den Briten übernommen. Das Gelände ist mit 500 Hektar besonders groß und landschaftlich besonders abwechslungsreich – deswegen wurde am Mittwoch gerade hier eine neue Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Bund vorgestellt: Künftig zieht man an einem Strang, was Erhalt und Pflege der Übungsplätze betrifft, deren ökologischer Wert längst außer Frage steht.

Bund und Land kümmern sich gemeinsam um den Naturschutz auf Truppenübungsplätzen. Foto: Lukas Speckmann

Mittlerweile gibt es solche Vereinbarungen fast im gesamten Bundesgebiet. Dabei wird oft und gerne mit den örtlichen Nabu-Naturschutz-Stationen zusammengearbeitet: Experten des Nabu haben auch das Dorbaumer Gelände minutiös kartiert. Die Zeiten ändern sich eben, meint Paul Johannes Fietz vom Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben: „Bundeswehr und Naturschutz – das ging früher gar nicht!“

Seltene Tiere und Pflanzen in NRW 1/20 Der Raufußkauz gilt als gefährdete Art, die in Nordrhein-Westfalen ausschließlich in den Mittelgebirgsregionen vorkommt. Schwerpunktmäßig verbreitet ist die Eulenart noch im Sauer- und Siegerland. Bedroht ist der Raufußkauz durch einen Mangel an geeignetem Lebensraum. Foto: Marcin Bielechi

Der Hirschkäfer ist der größte Käfer Europas. Männchen werden 30 bis 75 mm und Weibchen bis zu 40 mm groß. Er kann bis zu acht Jahre alt werden, verbringt jedoch den größten Teil seines Lebens als Larve. Kernvorkommen liegen im Weserbergland – unter anderem im Kreis Lippe –, im Kreis Wesel, im Münsterland, im Bergischen Land sowie am Nordrand der Eifel und im Köln-Bonner Raum. Foto: A9999 Andreas Malten/Senckenberg

Der Weißstorch ist ein wahrer Weltenbummler: Er überwintert im tropischen Afrika und kehrt jedes Jahr im April aus seinem Winterquartier südlich der Sahara zurück, um zu brüten und Junge zur Welt zu bringen. Vor allem im Kreis Minden-Lübbecke kann man den bis zu 110 cm großen Schreitvogel durch feuchte Wiesen und Weiden schreiten sehen. Foto: Walter Weigelt

Noch in den 80er Jahren kamen Feldhamster auf dem Gebiet der ehemaligen DDR so häufig vor, dass ihr Fang staatlich organisiert werden musste. Heute hingegen ist der Nager in der gesamten EU eine streng geschützte Art. Aktuell ist nur noch eine einzige Feldhamsterpopulation im Zülpicher Raum im Kreis Euskirchen bekannt. Der Gesamtbestand liegt bei unter 50 Tieren. Foto: Uwe Anspach

Weil er sich auf Nahrungssuche durch den Sand kaut, heißt dieser kleine Fisch Steinbeißer. Die aktuell bekannten Vorkommen sind lückenhaft über NRW verteilt. Der Schwerpunkt liegt jedoch in den Bächen der Münsterländer Bucht und im Wesereinzugsgebiet. Foto: Bezirksregierung

Das Leberblümchen wurde im Mittelalter zur Heilung von Leberleiden eingesetzt und blüht nur eine Woche. In NRW kommt die Pflanzenart neben dem Teutoburger Wald noch in den Kalkgebieten von Weser und Diemel, im östlichen Hochsauerland sowie in den Beckumer Bergen vor. Es gilt als „besonders geschützt“ und darf weder gepflückt noch ausgegraben werden. Foto: Marion Nickig

Der Feuersalamander darf heutzutage weder eingefangen noch verletzt oder gar getötet werden. Das sahen die Menschen im Mittelalter noch ganz anders: Sie glaubten, der Feuersalamander besäße die Gabe, Brände zu löschen. Also warf man ihn ins Feuer, wenn es irgendwo brannte. Neben dem Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es größere Vorkommen des schwarz-gelben Lurches vor allem im Weserbergland, der Eifel und dem Niederrhein. Foto: David Ebener

Die Europäische Wildkatze wird fälschlicherweise oft als Vorfahre aller heimischen Hauskatzen bezeichnet. Aber schon beim Aussehen gibt es Unterschiede: Die Wildkatze hat ein gelblichgrau bis bräunlich gefärbtes Rückenfell, das mit einem undeutlichen schwarzen Tigermuster gezeichnet ist. Sie ist eine hochmobile Art, deren Bestände sich in großen Waldgebieten wie dem Rothaargebirge, dem Egge-Gebirge oder der Eifel erholt haben. Foto: A3587 Ronald Wittek

Mit einer Körpergröße von 53 bis 58 Zentimetern ist der Große Brachvogel die größte in Mitteleuropa brütende Watvogelart. Ob sich der Große Brachvogel weiter im Bestand erholen wird, ist noch nicht vorhersagbar, denn er ist vom Klimawandel besonders betroffen. Verbreitungsschwerpunkte sind das Münsterland und Ostwestfalen. Foto: Thomas Starkmann

Wer in Aachen genau hinschaut, kann sie mit viel Glück - es gibt nur etwa 75 Exemplare - an Mauern, Felswänden oder Holzbalken entlangklettern sehen: die Mauereidechse, die ihrem ausgeprägten Klettervermögen auch ihren Namen verdankt. In NRW kommt die Mauereidechse natürlicherweise nur in der Eifel, dem Siebengebirge sowie im Einzugsbereich des Rheins bis Höhe Bonn vor. Foto: A3471 Boris Roessler

Mit seinem exotischen Aussehen macht der Eisvogel seinem Beinamen „fliegender Edelstein“ alle Ehre. Leverkusen und Umgebung bilden wichtige Lebensräume für den Eisvogel. Dort brütet er bevorzugt an vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren. Foto: Friedrich-Wilhelm Kölle

Sie kann vergiften – aber auch heilen. Früher wurde die Herbstzeitlose als Mittel gegen die Pest um den Hals getragen – ohne Erfolg. Heute werden ihre Wirkstoffe zielführender in der Therapie von Gicht angewendet. Nur essen sollte man die Pflanze nicht, weil ihre Wirkstoffe höchst giftig sind. Die Herbstzeitlose ist heute laut Roter Liste eine äußerst gefährdete Pflanze. Dem Krokus sehr ähnlich kommt das Liliengewächs in der Urdenbacher Kämpe in Düsseldorf vor. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Die Ringelnatter hat ein beeindruckendes Repertoire an Abwehrmechanismen. Trifft sie auf einen Feind bläht sie sich auf, faucht, setzt Scheinbisse ein und sondert ein übel riechendes Sekret ab. Hilft das alles nichts, legt sie sich auf den Rücken, zeigt ihre Zähne und stellt sich tot. Auf gar keinen Fall sollte man das ungefährliche Tier töten. Nach dem Bundesartenschutzgesetz ist die Ringelnatter nämlich besonders geschützt. Die Ringelnatter kommt verstärkt nur noch in den Mittelgebirgen unseres Landes vor, zum Beispiel im Bonner Kottenforst. Foto: Annika Keil

Im antiken Griechenland galt sein Gesang als Unglücksbringer und als Vorbote eines nahen Todes. Wer den Gesang jedoch heute hört, kann wohl eher von einem Glücksfall sprechen. Denn das Rufen des Raufußkauzes ertönt nur noch äußerst selten - schwerpunktmäßig im Sauer- und Siegerland. Foto: Axel Roll

Sein leuchtend rotes Kopfhaar erinnert aufgestellt an einen Irokesen. Leider kann man den agilen und quirligen Mittelspecht nur noch selten beobachten. Der Kreis Warendorf ist einer der bevorzugten Lebensräume des Mittelspechts. Foto: Friedrich-Wilhelm Kölle

Tagsüber ist er fast nicht zu entdecken: Das graubraune Gefieder des Ziegenmelkers hebt sich kaum vom Untergrund ab, wenn er regungslos auf Zweigen oder am Boden sitzt. In der Regel hört man ihn nur nachts, wenn sein markantes und lang andauerndes monotones Schnurren erklingt. In NRW kommt der Ziegenmelker nur noch sehr lokal vor, zum Beispiel auf dem ehemaligen Flughafengelände Elmpt im Kreis Viersen, in der Wahner Heide bei Köln oder auf den Truppenübungsplätzen in der Senne. Foto: Reinhard Walther

Vor 80 Jahren kam er überall in NRW vor und machte insbesondere durch seine nächtlichen Konzerte auf sich aufmerksam. Doch mit zunehmenden Landschaftsveränderungen verstummte der Laubfrosch vielerorts. 1979 wurde er in der Roten Liste der gefährdeten Arten als „stark gefährdet“ eingestuft, 1986 sogar als „vom Aussterben bedroht“. Heute ist der „Froschkönig“ jedoch auf gutem Wege, wieder auf die Sprünge zu kommen, vor allem im Kreis Unna. Foto: Stefan Sauer

Seit knapp 500 Jahren spielt die Arnika eine Rolle in der europäischen Medizin: Ihre sonnengelben Blüten werden äußerlich angewendet, zum Beispiel bei Prellungen, rheumatischen Beschwerden oder Entzündungen im Rachenraum. 2001 wurde sie „Arzneipflanze des Jahres“ und war zwischenzeitlich als Arzneipflanze so begehrt, dass die Art kurz vor dem Aussterben stand. Der Kreis Siegen-Wittgenstein ist einer der bevorzugten Lebensräume der Arnika. Foto: verschiedene

Die Grauammer fühlt sich wohl im offenen Ackerland, wo sie inmitten der Felder brüten und dort auch ihre Nahrung suchen kann. Ehemals kam sie flächendeckend in NRW vor, gab nach dem großräumigen Verlust geeigneter Habitate jedoch weite Bereiche des Landes als Bruträume auf. Heute ist sie nur noch sehr lokal in NRW zu finden, und zwar in den ausgedehnten Bördelandschaften im Raum Zülpich und Jülich sowie in den Vogelschutzgebieten ‚Hellwegbörde’ und ‚Unterer Niederrhein’. Foto: Joachim Weiss

Der Name ist Programm: Die Gelbbauchunke fällt auf durch ihre hellgelb bis orange gefärbte Bauchseite mit dunkleren Flecken. Sie ist ein kleiner Froschlurch, der eine Länge von nur 3,5 bis 4,5 Zentimeter erreicht und in Nordrhein-Westfalen seine nördliche Verbreitungsgrenze erreicht. Hier kommt die Gelbbauchunke vor allem im Rheinisch-Bergischen-Kreis in den Randlagen der Mittelgebirge vor. Quelle: www.umwelt.nrw.de Foto: Jochen Lübke

„Die gehören aber nicht hierher!“

Ministerialdirigentin Barbara Wießalla, Abteilungsleiterin für Umweltschutz im Verteidigungsministerium, informierte sich vor Ort über die Pflege abgestuften Waldrands, die erfolgreiche Wiederansiedlung der Feldgrille und das Vorkommen der Knoblauchkröte in einem lauschigen Ems-Altarm. Und erblickte prompt zwei Radfahrer, die sich beim Anblick der offiziellen Wagenkolonne zügig entfernten: „Die gehören aber nicht hierher!“

Tatsächlich darf der Dorbaumer Übungsplatz – im Gegensatz zum benachbarten Gelände Handorf-Ost – eigentlich nicht betreten werden. Das ist der übenden Truppe, den Bundesförstern und den Naturschützern ganz Recht – während Dr. Heinrich Bottermann, Staatssekretär im NRW-Umweltministerium, eher für eine Kompromisslösung plädierte, um der Bevölkerung wenigstens gelegentlich den Zutritt zu ermöglichen.

Der Standortälteste, Brigadegeneral Michael Schoy, hielt dem entgegen, dass die Bundeswehr sich schwertue, angesichts einer veränderten Sicherheitslage ihre Liegenschaften zu öffnen.