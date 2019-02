„Karneval Italia in Bella Monasteria“ – so lautet das Karnevalsmotto von Prinz Leo I. Gemeinsam mit seinen drei Adjutanten will er das westfälische Herz durch sein italienisches Feuer zum Brennen bringen. Genau diese Begeisterung trug der Prinz am Donnerstagmittag ins Medienhaus Aschendorff .

Zahlreiche Mitarbeiter erwarteten seit dem Morgen den schon traditionellen Besuch seiner Tollität an Weiberfastnacht . Die Aschendorff-Geschäftsführer Dr. Benedikt Hüffer und Dr. Eduard Hüffer begrüßten Prinz Leo I. und seine Gefolgschaft, zu der die Prinzengarde ebenso zählte wie die Stadtfanfare.

Chefredakteur Dr. Norbert Tiemann gab anschließend seine Wetterprognose für die tollen Tage bekannt. Die viel in diesem Jahr leider wenig verheißungsvoll aus. Dann überreichte Tiemann dem Prinzen die druckfrische Ausgabe der Karnevalszeitung "Potthast", die in der gedruckten Weiberfastnacht-Ausgabe ebenfalls der Zeitung beilag. Leo I. bedankte sich nicht nur mit wohlfeilen Worten, sondern auch seinem Karnevalslied.

Ralf Repöhler, Leiter der Stadtredaktion Münster, bescheinigte Prinz Leo in Versform genügend Power, „um es mit Münsters Narrenthemen als Italiener aufzunehmen. Hafencenter, Haskenau, Tempo 30, Stadionbau, Rathaus-Demo, Hansetor, das kommt mir italienisch vor“, dichtete Repöhler.

Prinz Leo I. stürmt das Medienhaus Aschendorff 1/43 Prinz Leo I. stürmt das Medienhaus Aschendorff Foto: Oliver Werner

Angesichts der großen italienischen Leidenschaft, die Prinz Leo entfacht, blieb für Repöhler nur ein Wunsch auf Erden: „Ich möchte Italiener werden!“ Üben konnte er danach zumindest schon das Pizzabacken im Wettstreit mit dem prinzlichen Profi.