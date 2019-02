Kinder und Frauen regieren

Helau! Und raus auf die Straße. Das war an Weiberfastnacht die Devise für Kinder in der Gemeinde Ascheberg. An der Lambertusschule Ascheberg machten sich die Erst- und Zweitklässler auf den Weg zu einer Runde durch das Dorf.

An den Kindergärten St. Lambertus und St. Katharina kamen die Steppkes nach draußen und gerieten in einen Kamelle-Regen der Grundschüler. Die füllten ihre Tüten später am Rathaus wieder auf. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, Helmut Sunderhaus und Thomas Stohldreier ließen Süßes fliegen.

Möhnen übernehmen das Zepter

Gnade kannten die Kinder aber nicht: Die Schlips des Verwaltungstrios wurden abgeschnitten. Viel zu sagen hatten Risthaus und die Männer gestern ohnehin nicht. Die Möhnen übernahmen das Zepter, machten Risthaus zu „Bert, der Baumeister“ und teilten die Männer mit Orts­shirts auf Ascheberg, Davensberg und Herbern auf.

Auf jeden Fall führte Maria Wellmann ein resolute Rathausmannschaft ein. Zu Kita-Bau und Schulplänen, zu Feuerwehrgerätehaus und „Hemmen stemmen“ hieß es laut „Ja, wir schaffen das.“

Kinder stürmen das Rathaus Ascheberg 2019 1/84 Die Erst- und Zweitklässler der Lambertusschule Ascheberg ziehen vorbei an den Kindergärten zum Rathaus. Foto: Heitbaum

„Die Herberner Mariengrundschule ist ‚ne coole“, so tönte es am Donnerstagvormittag im Dorfkern. Die Kinder und Pädagogen der Grundschule zogen in einem närrischen Reigen durch die Straßen. Das besondere war wieder einmal, dass Eltern und Großeltern sowie auch Geschäftsleute die Kinder vom Straßenrand aus mit Süßem versorgten.

Möhnen regieren Ascheberger Rathaus 1/24 Die Frauen haben die Macht im Rathaus übernommen, der Bürgermeister wurde zu „Bert, der Baumeister“ degradiert Foto: Heitbaum

Ob Schmetterling, Cowboy, Maus, Clown, Einhorn oder gar als Flugkapitän oder Mini-Maus – die rund 180 Grundschüler waren mit ihren Kostümen kaum wiederzuerkennen und verwandelten die Marienschule am Donnerstag in ein Farbenmeer, gespickt mit guter Laune.

Die bunten Kostüme bestimmten das Bild und gute Laune stand als Pflichtfach ganz oben auf dem Stundenplan. Viertklässler Hannes Streyl führte als münsterländischer Landwirt in diesem Jahr den Umzug an und vertrat damit Dorfsheriff Udo Melzer.

Karnevalsumzug 2019 in Herbern 1/29 Die Herberner Grundschüler zogen an Weiberfastnacht wieder durch das Dorf Foto: Schütte

In Davensberg zogen die Kita-Kinder mit ihrem Prinzenpaar auf den Schulhof der Lambertusschule. Nach einem Spiel und Tanz bei dem die Kinder sich einfanden flogen die sehnsüchtig erwarteten Bonbons.