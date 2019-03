„Es geht nicht nur um westfälische Klassiker“, meinte Friedrich Wilhelm Krüger , der Geschäftsführer der Initiative „Westfälisch genießen“. Töttchen und Grünkohl – das ginge auch. Aber: Es müssten ebenso neue Akzente gesetzt werden, und eine gute Portion kulinarischer Zeitgeist müsse dabei sein. Dann seien die Voraussetzungen erfüllt, damit das Gütesiegel „Westfälisch genießen“ verliehen werden könne. So wie an das Restaurant Ackermann in Roxel.

„Wir setzen auf regionale Küche und auf Lieferanten vor Ort“, sagte das Inhaber-Ehepaar Norbert und Beate Ackermann, das seit 1993 die Geschicke des Restaurants leitet und damit an eine 130-jährige Familientradition anknüpft.

„Hier herrscht ein besonderes Flair“, meinte Bürgermeisterin Karin Reismann. Viel Lob gab es auch von den Vertretern der Initiative „Westfälisch genießen“. „Frische Zutaten aus der Umgebung, eine kompromisslose Produktqualität und die richtige kreative Würze“ zeichne die Küche des Hauses aus, hieß es.

Familie Ackermann freute sich zugleich über ein Jubiläum: Das Restaurant ist der insgesamt 25. Betrieb, der mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wird. Als Kostprobe gab es Kartoffelschaumsuppe, Stielmus und Mettendchen.