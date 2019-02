Azubis geben Spartipps

Die Abschlusspräsentation der Projekte fand jetzt auf Einladung der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen und der Wirtschaftsjunioren Nord Westfalen statt.

22 Auszubildende aus acht Mitgliedsunternehmen der IHK Nord Westfalen haben in der Wettbewerbsrunde als Energie-Scouts im eigenen Ausbildungsbetrieb Einsparpotenziale aufgedeckt. Die Veka-Auszubildenden überzeugten die Jury mit dem Projekt „Isolierung des Mes­serheizblocks an den Guillotinen in der Profilextrusion“.

Umfangreiche Fortbildung - zum vierten Mal

Ziel des Projektes: Im eigenen Ausbildungsbetrieb Energieeinsparpotenziale erkennen, Verbesserungen anregen und in einem eigenen Projekt umsetzen. Die Azubis lernen dafür in drei Workshops unter anderem energetisches Basiswissen sowie den Umgang mit Messinstrumenten, Grundlagen des Projektmanagements sowie Präsentationstechniken. Und ihre Unternehmen erhalten konkrete Hinweise zu Einsparpotenzialen und fördern ihre künftigen Fach- und Führungskräfte.

IHK und Wirtschaftsjunioren führten das Projekt Energie-Scouts zum vierten Mal durch. „Wir freuen uns sehr über die anhaltende positive Resonanz der Unternehmen“, unterstreicht Bernd Sperling, der das Projekt bei der IHK betreut. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Kreativität die Azubis Ideen zu wirtschaftlichen Themen umsetzten“, beschreibt Sven Bierbaum von den Wirtschaftsjunioren seinen Eindruck.