Uphoff gibt den Schlüssel ab

Zu entschlossen hatten Lisa I. und Hubert III. gemeinsam mit ihrem närrischen Gefolge den Weg hinein gesucht. So blieb Bürgermeister Josef Uphoff nichts anderes übrig, als ihnen den begehrten Schlüssel der Hesselstadt auszuhändigen. Im Anschluss waren auch die geschlagenen Vertreter von Rat und Verwaltung eingeladen, im Festzelt mitzufeiern.

Sassenberg Rathaussturm 2019 1/44 Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Sassenberger Narren stürmen das Rathaus und erobern den Schlüssel Foto: Christopher Irmler

Zuvor hatte der Karnevalsumzug viele – vor allem jüngere – Freunde des Karnevals angelockt. Bei bestem Wetter setzte sich ein Tross aus insgesamt 31 Formationen im Schulzentrum in Bewegung. Besonders die Besatzungen der 14 Wagen warfen großzügig Bonbons, Popcorn & Co. in die Menge.

Der Elferrat von Lisa I. hatte ganze Arbeit geleistet und ihr sowie Prinzgemahl Patrick I. einen standesgemäßen Prinzessinnenwagen gebaut. Und auch Hubert III. dürfte kaum über sein prinzliches Gefährt geklagt haben.

Mitunter bissig fiel die Gestaltung der Mottowagen aus. So widmeten sich die „Querulanten“ aktuellen Entwicklungen der Hesselstadt und zogen Füchtorf durch den Kakao. Der Schützenverein aus Vohren sieht dem Klimawandel offenbar gelassen entgegen – im Gegensatz zu den Nachbarstädten bliebe die Bauerschaft erhalten.

Nicht fehlen durfte die musikalische Begleitung, für die auch die bunt kostümierten Musiker des Gebrasa-Blasorchesters und des Spielmannszugs verantwortlich zeichneten.