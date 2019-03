Straßensperrungen und Parkverbote an Rosenmontag in Münster

Vorfahrt genießen die Närrinnen und Narren natürlich auch am Rosenmontag (4. März). Von 9 bis 19 Uhr ist der Prinzipalmarkt dann für den Karneval reserviert, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung im Vorfeld mit. Doch Sturmtief „Bennet” wirbelt die Karnevalspläne ordentlich durcheinanderwirbelt. Der Rosenmontagszug startet erst zwei Stunden später. Das hat auch Auswirkungen auf die Straßensperrungen.

Die in der Grafik angegeben Zeiten verschieben sich um zwei Stunden nach hinten. Foto: Quelle Stadt ´Münster, BMK / Grafik: Christ

Sturmbedingt macht sich der Karnevalszug am Rosenmontag erst um 14.11 Uhr auf den Weg, statt wie geplant um 12.11 Uhr. Er zieht vom Schlossplatz aus durch die Überwasserstraße über den Rosenplatz in die Schlaunstraße. Dann geht es weiter über Bergstraße, An der Apostelkirche, Voßgasse, Bült, Mauritzstraße, Mauritztor, Eisenbahnstraße, Servatiiplatz, Salzstraße, Heinrich-Brüning-Straße, Stubengasse, Windthorststraße, Engelenschanze, Schorlemerstraße, Ludgeriplatz, Ludgeristraße, Prinzipalmarkt, Drubbel, Roggenmarkt, Bogenstraße, Spiekerhof, Rosenstraße und zurück über den Rosenplatz und die Überwasserstraße zum Schlossplatz. Dort löst sich der Zug zwischen 17.30 und 19 Uhr wieder auf.

Viele Straßen und Plätze für Verkehr tabu

Schon bevor sich der närrische Lindwurm in Bewegung setzt, sind in der Innenstadt viele Straßen und Plätze für den motorisierten Verkehr tabu. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass sich die Zugteilnehmer bereits ab 8 Uhr auf dem Schlossplatz aufstellen. Ab 9 Uhr sollten Autofahrer nicht mehr in die Straße Schlossplatz einfahren können. Alle anderen Straßen, die an der Zugstrecke liegen, sollten zwischen 11 und 18 Uhr gesperrt werden. All diese Zeiten dürften sich jetzt - Tief Bennet sei Dank - um zwei Stunden nach hinten verschieben.

An zahlreichen Stellen in der Innenstadt besteht Rosenmontag ein Halteverbot. Fahrzeuge, die dort abgestellt worden sind, werden abgeschleppt. Einige Parkplätze können während des Umzugs nicht angefahren und auch nicht verlassen werden. Bis spätestens 20 Uhr (ursprünglich 18 Uhr) sollten die allermeisten Sperrungen aber wieder aufgehoben sein.

Die zehn wichtigsten Infos zum Rosenmontagsumzug in Münster 1/10 1. Wann beginnt der Zug? Der Zug startet am Rosenmontag wetterbedingt erst um 14.11 Uhr. Tief „Bennet” soll am Vormittag mit bis zu 100 km/h schnellen Sturmböen über Münster hinwegfegen. Deshalb wurde am Sonntagabend der ursprüngliche Starttermin (12.11 Uhr) aufgegeben. Eine endgültige Entscheidung über das Stattfinden des Zuges soll erst am Montagmorgen fallen. Foto: Matthias Ahlke

2. Welche Route nimmt der Zug? Vom Schlossplatz aus fahren die Wagen durch die Bergstraße zum Bült, um anschließend durch die Mauritzstraße und die Eisenbahnstraße auf die Salzstraße zu gelangen. Von hier aus führt die Route die Narren durch die Stubengasse, die Schorlemer Straße und die Ludgeristraße schließlich über den Prinzipalmarkt. Von hier aus geht es zum Spiekerhof, wo der Zug endet. Foto: Matthias Ahlke

3. Wie lang ist der Zug? Insgesamt nehmen nicht mehr und nicht weniger als 111 Wagen, Gruppen und Musikkapellen teil. Foto: Matthias Ahlke

4. Wo sieht man am besten? Vom Prinzipalmarkt aus und am Ludgerikreisel hat man als Zuschauer die beste Sicht. Foto: Matthias Ahlke

5. Wo kann man parken? Die Parkhäuser sind am Rosenmontag in Münster geöffnet. Foto: Oliver Werner

6. Sind Straßen gesperrt? Bei der Anreise sollte man berücksichtigen, dass die Innenstadt und der Schlossplatz bis 19 Uhr gesperrt sind. Foto: Matthias Ahlke

7. Wie kommt man ohne Auto zum Umzug? Am besten kommt man mit Bus und Bahn zum Rosenmontagsumzug in Münster. Foto: Oliver Werner

8. Bis wann geht der Umzug? Der Zug ist voraussichtlich um 19 Uhr vorbei. Foto: Matthias Ahlke

9. Wo kann man weiter feiern? Nach dem Zug geht der Karneval in den Kneipen der Innenstadt weiter. Foto: Matthias Ahlke

10. Ist der Umzug familienfreundlich? Eine Familienfreundliche Zone, in der sowohl ein Rauch-, als auch ein Trinkverbot herrscht, ist an der Schorlemer Straße ausgewiesen. Foto: Oliver Werner

Auf dem Harsewinkelplatz werden Behindertenparkplätze als Alternative für die Heinrich-Brüning-Straße angeboten. Diese können am Rosenmontag bis 13 Uhr (ursprünglich 11 Uhr) angefahren werden. Das Verlassen dieser Parkplätze ist dann jedoch erst nach der Freigabe der Zugstrecke, spätestens ab 20 Uhr (ursprünglich 18 Uhr), wieder möglich.

Es wird empfohlen, für die Anreise zum Rosenmontagszug den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Dabei ist darauf zu achten, dass natürlich auch zahlreiche Buslinien von den Sperrungen betroffen sind.

Anlaufstellen für Kinder

Damit Familien und Kinder den Rosenmontagszug ungestört beobachten und Kamelle fangen können wird es auch dieses Jahr wieder einen geschützten Bereich geben. Dieser befindet sich an der Engelenschanze bis zur Schorlemstraße und wird im Vergleich zum vorherigen Jahr wegen der positiven Resonanz größer ausfallen. Eltern und ihre Kinder haben so die Möglichkeit, ungestört von Alkohol und Raucherqualm Karneval zu feiern.

Für Kinder, die im Karnevalstrubel ihre Eltern verlieren, ist der Maxi-Turm des städtischen Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien im Stadthausturm am Prinzipalmarkt Rosenmontag die zentrale Anlaufstelle. Erreichbar ist der Maxi-Turm von 12 bis 19 Uhr auch telefonisch unter 0251/4 92-55 55.