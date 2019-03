Alle Karnevalszüge in den Stadtteilen gingen an den vergangenen Wochenenden bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne. Und der große Rosenmontagszug in der Innenstadt?

Die Münsteraner genossen noch bis Mittwoch Temperaturen bis zu 20 Grad. Doch just mit dem Beginn der tollen Karnevalstage wurde das Wetter schlagartig schlechter – wie gemein. Und plötzlich drohen für Rosenmontag Sturmböen. Die Karnevalisten und die erwarteten Hunderttausend Besucher zittern aus heiterem Himmel um den Rosenmontagszug, der um 12.11 Uhr am Schlossplatz mit 111 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen starten soll.

Das sagen die Wetterprognosen

Der Bürgerausschusses Münsterscher Karneval (BMK) und die Stadt Münster beobachten aufmerksam die Wetterprognosen. „Es gibt Wettermodelle, die nicht ausschließen, dass im Laufe des Rosenmontags ein Sturmtief unser Stadtgebiet überquert“, formuliert es Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer zurückhaltend.

Von Böen mit einer Geschwindigkeit von 95 Stundenkilometern (Windstärke 10) und Sturm in der Stärke 7 bis 8 sei die Rede.

Was heißt das für Münsters Rosenmontagszug? „Die Vorhersagen sind noch sehr unsicher. Wir müssen es abwarten“, sagt Heuer.

Traurige Erinnerungen an das Jahr 2016

Da werden traurige Erinnerungen an das Jahr 2016 wach, als Münsters Rosenmontagszug am Abend vorher abgesagt worden war. Damals hatten Unwetterwarnungen mit Sturmböen von 75 bis 90 Stundenkilometern zu dem plötzlichen Aus geführt. Besonders bitter: Der angekündigte Sturm entpuppte sich dann in der Innenstadt als laues Lüftchen.

Die BMK-Verantwortlichen um Präsident Dr. Helge Nieswandt, die Stadt, Feuerwehr und Polizei werden sich am Sonntag abstimmen, ob sie – wie im Jahr 2016 – am Abend zu einer Lagebesprechung zusammenkommen müssen. Das geschieht nur, wenn sich die dann vorliegenden Prognosen des Deutschen Wetterdienstes weiterhin kritisch darstellen. „Das wäre, wenn die Windstärke 8 mit Sturmböen zwischen 62 und 74 Stundenkilometern für Münster vorausgesagt würde“, sagt Heuer. Bei der Entscheidung spielen auch versicherungstechnische und haftungsrechtliche Fragen eine Rolle.

Münster feiert Altweiber in und vor den Kneipen 1/69 Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Veranstalter um Gelassenheit bemüht

Entscheiden muss letztlich der BMK als Veranstalter, ob die Wagen rollen. „Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich war einmal an einer Absage des Rosenmontagszuges beteiligt. Das möchte ich nicht noch mal erleben“, übt sich Präsident Dr. Helge Nieswandt in Gelassenheit.

Nass wird es wohl auf jeden Fall. Die Karnevalisten sollten sich dick anziehen, der Deutsche Wetterdienst sagt Wolken und Regen voraus – auch für die Schlüsselübergabe am Sonntag.

Prinz Leo wird gegen 13.15 Uhr das Rathaus stürmen. Das Programm auf dem Prinzipalmarkt beginnt gegen 11.30 Uhr.