Stadtwerke suchen neue Chefs

Münster -

Nach dem Ende der Bewerbungsfrist für die vakanten beiden Posten an der Spitze der Stadtwerke ist das Besetzungsverfahren nun auf der Zielgeraden. Wie verlautet, sollen sich in der Woche nach Karneval die Bewerber, die in die engere Auswahl gekommen sind, dem Aufsichtsrat vorstellen. Dessen Vorsitzender, Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier, ist zuversichtlich, die Stellen im Laufe des ersten Halbjahres wieder besetzen zu können.