Mit Schall, aber ohne Rauch

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es beim Rosenmontagszug auch in diesem Jahr eine familienfreundliche Zone an der Engelenschanze. Und weil sie so gut ankam, wird sie nun erweitert.

Der 2018 erstmals auf Initiative der städtischen Präventionskampagne „Voll ist out“ und mit Unterstützung des Bürgerausschusses münsterischer Karneval (BMK) eingerichtete Bereich war aus dem Stand ein voller Erfolg bei den versammelten Närrinnen und Narren jeden Alters, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Positive Resonanz

„Gleich die erste familienfreundliche Zone wurde sehr gut angenommen“, freut sich Anna Pohl, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Auch Lothar Hitziger und Udo Seegers vom Bürgerausschuss Münsterischer Karneval bestätigen: „Ein Volltreffer. Die Resonanz war großartig. Das konnte man im Rosenmontagszug vom Wagen aus besonders gut sehen.“

Deshalb wird die Zone nun erweitert. „In diesem Jahr kommt die Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinzu“, informiert Brigitte Klute von der städtischen Drogenhilfe.

Die zehn wichtigsten Infos zum Rosenmontagsumzug in Münster 1/10 1. Wann beginnt der Zug? Der Zug startet am Rosenmontag (den 4. März) um 12.11 Uhr am Schlossplatz. Foto: Matthias Ahlke

2. Welche Route nimmt der Zug? Vom Schlossplatz aus fahren die Wagen durch die Bergstraße zum Bült, um anschließend durch die Mauritzstraße und die Eisenbahnstraße auf die Salzstraße zu gelangen. Von hier aus führt die Route die Narren durch die Stubengasse, die Schorlemer Straße und die Ludgeristraße schließlich über den Prinzipalmarkt. Von hier aus geht es zum Spiekerhof, wo der Zug endet. Foto: Matthias Ahlke

3. Wie lang ist der Zug? Insgesamt nehmen nicht mehr und nicht weniger als 111 Wagen, Gruppen und Musikkapellen teil. Foto: Matthias Ahlke

4. Wo sieht man am besten? Vom Prinzipalmarkt aus und am Ludgerikreisel hat man als Zuschauer die beste Sicht. Foto: Matthias Ahlke

5. Wo kann man parken? Die Parkhäuser sind am Rosenmontag in Münster geöffnet. Foto: Oliver Werner

6. Sind Straßen gesperrt? Bei der Anreise sollte man berücksichtigen, dass die Innenstadt und der Schlossplatz bis 17 Uhr gesperrt sind. Foto: Matthias Ahlke

7. Wie kommt man ohne Auto zum Umzug? Am besten kommt man mit Bus und Bahn zum Rosenmontagsumzug in Münster. Foto: Oliver Werner

8. Bis wann geht der Umzug? Der Zug ist voraussichtlich um 17 Uhr vorbei. Foto: Matthias Ahlke

9. Wo kann man weiter feiern? Nach dem Zug geht der Karneval in den Kneipen der Innenstadt weiter. Foto: Matthias Ahlke

10. Ist der Umzug familienfreundlich? Eine Familienfreundliche Zone, in der sowohl ein Rauch-, als auch ein Trinkverbot herrscht, ist an der Schorlemer Straße ausgewiesen. Foto: Oliver Werner

Bänke als Wickeltische

Luftballontrauben werden den dampf-, rauch- und alkoholfreien Abschnitt der Zugstrecke deutlich kennzeichnen. Zudem steht ein Toilettenhäuschen auf der Dreiecksfläche in der Nähe der Bushaltestelle Engelenschanze. Dort finden sich auch einige Bänke, die unter Umständen als Wickeltisch zweckentfremdet werden können, heißt es weiter.

Wie in den Vorjahren sind die Teams der städtischen Präventionskampagne am Rosenmontag auch an anderen Stellen in der Stadt präsent. Das „Voll ist out“-Zelt steht im Rathausinnenhof wie gewohnt neben dem DRK-Zelt. In bewährter Kooperation kümmern sich Rotes Kreuz und „Voll ist out“-Helfer um alkoholische Notfälle und besorgte Angehörige. Die mobilen „Voll ist out“-Teams sensibilisieren die Karnevalisten außerdem für maßvollen Alkoholkonsum.