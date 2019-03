Mit einem dreifachen „Mok Wi – Jau!“ und einer kurzen Ansprache empfing Filialleiter Olaf Hartmann am Sonntagmorgen um 11.11 Uhr die KG „Schwarz-Gold“ in der Sparkasse am Baßfeld. Angeführt von Prinz Franz III. von „Feuerstelle und Suppenkelle“ hatten es sich zahlreiche Karnevalisten nach dem Besuch der Messe in St. Clemens nicht nehmen lassen, bei dem traditionellen Sparkassen-Prinzenempfang dabei zu sein. Senat, Elferrat, Präsidium und auch die 1. Telgter Stadtgarde waren in großer Zahl vertreten. Für stimmungsvolle Karnevalsmusik war gesorgt. Die Lacher auf seiner Seite hatte „Clown Rudi“, alias Ralf Ringsdorf, bei seinem Auftritt.