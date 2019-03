Münster -

Den Westfalen sagt man ja eine gewisse Nüchternheit nach, dem Rheinländer an sich wird hingegen Frohsinn und Ausgelassenheit bescheinigt. Dass von solchen Klischees wenig zu halten ist, erfuhr das Dreigestirn aus Much (Rhein-Sieg-Kreis) am Samstagabend bei der ersten Kölschen Karnevalsparty der KG Paohlbürger.