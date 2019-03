Entscheidung über Rosenmontagszug in Münster noch offen

Am Nachmittag haben sich die Wetterprognosen für Rosenmontag verschlechtert. Darin heißt es, dass für Münster mit Sturmböen von bis zu Windstärke 10 zu rechnen sei. Bei Windstärke 8 denken BMK und Stadt über eine Absage des Rosenmontagszuges nach.

„ Das Problem sind die Böen. Das Problem sind die Böen. “ Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer

„Das Problem sind die Böen. Die eigentlichen Grundwetterdaten sind nicht so schlecht“, sagt der städtische Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer . Zum Abend wird eine erneute Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Münster erwartet.

Entscheidung erst am Montag?

Möglich, dass der Zug rollt, aber Wagen mit hohen Aufbauten wie in Köln nicht mitfahren dürfen. Oder dass sich der Zug später als 12.11 Uhr in Bewegung setzt, da sich das Wetter zum Nachmittag hin bessern soll. Denkbar ist auch eine endgültige Entscheidung über den Zug erst am Montagvormittag.

Die zehn wichtigsten Infos zum Rosenmontagsumzug in Münster 1/10 1. Wann beginnt der Zug? Der Zug startet am Rosenmontag (den 4. März) um 12.11 Uhr am Schlossplatz. Foto: Matthias Ahlke

2. Welche Route nimmt der Zug? Vom Schlossplatz aus fahren die Wagen durch die Bergstraße zum Bült, um anschließend durch die Mauritzstraße und die Eisenbahnstraße auf die Salzstraße zu gelangen. Von hier aus führt die Route die Narren durch die Stubengasse, die Schorlemer Straße und die Ludgeristraße schließlich über den Prinzipalmarkt. Von hier aus geht es zum Spiekerhof, wo der Zug endet. Foto: Matthias Ahlke

3. Wie lang ist der Zug? Insgesamt nehmen nicht mehr und nicht weniger als 111 Wagen, Gruppen und Musikkapellen teil. Foto: Matthias Ahlke

4. Wo sieht man am besten? Vom Prinzipalmarkt aus und am Ludgerikreisel hat man als Zuschauer die beste Sicht. Foto: Matthias Ahlke

5. Wo kann man parken? Die Parkhäuser sind am Rosenmontag in Münster geöffnet. Foto: Oliver Werner

6. Sind Straßen gesperrt? Bei der Anreise sollte man berücksichtigen, dass die Innenstadt und der Schlossplatz bis 17 Uhr gesperrt sind. Foto: Matthias Ahlke

7. Wie kommt man ohne Auto zum Umzug? Am besten kommt man mit Bus und Bahn zum Rosenmontagsumzug in Münster. Foto: Oliver Werner

8. Bis wann geht der Umzug? Der Zug ist voraussichtlich um 17 Uhr vorbei. Foto: Matthias Ahlke

9. Wo kann man weiter feiern? Nach dem Zug geht der Karneval in den Kneipen der Innenstadt weiter. Foto: Matthias Ahlke

10. Ist der Umzug familienfreundlich? Eine Familienfreundliche Zone, in der sowohl ein Rauch-, als auch ein Trinkverbot herrscht, ist an der Schorlemer Straße ausgewiesen. Foto: Oliver Werner

Rosenmontagszug fiel drei Mal aus

In Münster ist bislang drei Mal ein Rosenmontagszug ausgefallen, zuletzt im Jahr 2016. Auch damals waren schwere Sturmböen vorausgesagt worden, die aber am Rosenmontag in der Innenstadt ausblieben.

Wir berichten weiter.