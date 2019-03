Unter dem Leitwort „Lass deine guten Vorsätze segnen“ lädt die Pfarrei ein, mit dem Aschenkreuz einen Neuanfang zu setzen. Von 12 bis 13 Uhr und von 16.45 bis 17.45 Uhr werden Mitglieder des Pastoralteams Passanten, die an diesem Tag keinen Gottesdienst besuchen können, an drei Stellen auf dem Kirchplatz das Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen. Anschließend stehen sie bei Bedarf für ein Gespräch zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit.

Ein Konkurrenzangebot zum Empfang des Aschenkreuzes nach den Messen soll die Aktion ausdrücklich nicht sein: „Wir möchten vor allem die Menschen erreichen, die an die Fastenzeit denken, aber nicht mehr so eine starke kirchliche Bindung haben. Für sie kann das eine gute Gelegenheit sein, bewusst in die Fastenzeit zu starten“, erklärt Ursel Schwanekamp .

Das Aschenkreuz ist für katholische Christen ein Symbol der Vergänglichkeit des Lebens. Der Priester zeichnet den Gläubigen mit der Asche aus verbrannten geweihten Palmzweigen ein Kreuz auf die Stirn. Dabei spricht er die Worte: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst.“ Die Fastenzeit dauert 40 Tage (die Sonntage sind ausgenommen) und endet am Ostersonntag.