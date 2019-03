Anschmecker für einen neuen Lebensstil

Beschenkt wurden die Besucher gleich beim Eingang mit einer gut gefüllten Leinentasche mit Zeitschriften und veganen Getränkekostproben. Die Palette der Aussteller ging weit über das Thema Ernährung hinaus und reichte von Fitness/Wellness bis Friedwald. Ökoparteien und Versicherungen präsentierten sich ebenso wie faire Banken und Anbieter veganer Kleidung. Auf einer Pinnwand gab es zudem Jobangebote im ökologischen Bereich. Mehrere Vortragsbühnen sorgten für Hintergrundwissen von Kochshows bis Ernährungsplan, Foodsharing in Münster und nachhaltige Mobilität.

In einem Hallenteil gab es Erdnusseis und veganen Döner, Waffeln mit Erdbeersoße und Chili sin carne.

Sogar aus Bonn war ein Paar extra nach Münster angereist. Hanna Teuwsen und Fabian Loos leben schon seit geraumer Zeit vegetarisch und können sich momentan noch nicht vorstellen, auf Käse zu verzichten, wie sie erzählen. „Hafermilch mit Müsli schmeckt besser“, ist Teuwsen überzeugt. Beide wollen sich informieren, was es so gibt und dies mit einem Besuch in der Westfalenmetropole verbinden. „Schön, dass das komplette Leben widergespiegelt wird“, begeistert sich die Bonnerin, „von Ökostrom bis Kaffee – die komplette Bandbreite.“

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland 1/24 Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Veggienale & Fairgoods - die Messe für vegane Lebenskultur in der Halle Münsterland Foto: Matthias Ahlke

Um Information ging es auch dem Veranstalter Daniel Sechert aus Berlin, der mit der „Veggienale & Fair Goods“ in Münster startete, bevor die Ausstellung bis Ende des Jahres in acht weiteren Städten Station macht.

In Münster fand die Messe zum zweiten Mal statt. Besonders „Leute, die auf der Schwelle stehen“, möchte Sechert erreichen, um mehr über nachhaltige, vegetarische und vegane Lebensweise zu vermitteln. „Es kommen immer mehr“, freut er sich. Dabei komme es nicht nur auf die Besucherzahlen an - rund 5000 erwartete an diesem Wochenende.