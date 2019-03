730 feiern jecke Mega-Party

Lumpenball der Karnevalistischen Stadtwache 1/26 Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Foto: hpe

Schon vor der Auftakt-Lasershow kocht der Saal, mit dem I. Münsterschen Amazonentanzkorps der Schlossgeister präsentiert sich am Anfang die aktuell wohl beste Showtanzformation der Region mit ihrem „Fluch des Bermuda-Dreiecks“, gefolgt von den meisterlichen Roten Husaren aus Harsewinkel und eine originell agierenden Prinzengarde aus Sprakel. Narrenoberhaupt Thomas Traebert zaubert mit seiner Tollitute Carmen Dülmann eine Sängerin und Stimmungsmacherin auf die Galabühne. Danach erobert der „ Prinz der Herzen“ die versammelte Narrenschar. Prinz Leo Squillace hat aus seinem Weinkeller einige kostbare Flaschen dabei und bedankt sich so für treue Unterstützung des jetzt 88 Jahre jungen Traditionskorps unter ihrem Chef Klaus Berger bei den vielen Auftritten der Prinzengarde in der nun bald endenden Session. Fünf Lieder sind Pflicht, und zum prinzlichen Finale gibt es einen Volkstanz auf dem Podium mit Publikum, Garde und allen Akteuren. Konfetti fliegt, Funken sprühen, der Saal steht Kopf. „Bravissimo, ich bin euer Stadtwachenprinz“, ruft Leo in den Saal.

Auch die Ausnahmetänzerinnen der Roten Husaren Neuenkirchen bereichern den Abend, ziemlich daneben geht allerdings der Kurzauftritt des holländischen Büttredners Simon Bakker. Was in Coerde beim Mückenstichorden zu später Stunde noch gut ankam, bleibt im wahrsten Sinne des Wortes unerhört beim Publikum. Wortbeiträge fördern eben nicht die Partystimmung, der Versuch ging schief. Kurz danach aber holen Mallorca-Schlagerstar Stefan Stürmer („Wir sind Malle“) und Partysängerin Ina Colada die gute Stimmung blitzschnell zurück in den Saal und sind der Auftakt für eine heiße Stadtwachen-Sause.