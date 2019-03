Münsters Rosenmontagszug, zu dem Hunderttausend Karnevalisten an den Straßenrändern erwartet werden, startet wetterbedingt voraussichtlich zwei Stunden später. Denn: Bis zum Nachmittag sollen die für die Stadt vorhergesagten Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern (Windstärke 10) abflauen. „Wir haben klare Hinweise, dass der Sturm im Laufe des Nachmittags nachlässt“, scheut der Präsident des Bürgerausschusses Münsterscher Karneval (BMK), Dr. Helge Nieswandt , eine frühzeitige Absage. Die geplante Route und Länge des Zuges bleiben unverändert.

Die 111 Motivwagen, Fußgruppen und Spielmannszüge setzen sich – Stand Sonntagabend – erst um 14.11 Uhr (statt wie ursprünglich geplant um 12.11 Uhr) am Schlossplatz in Bewegung. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Lagebesprechung, an der das Präsidium des BMK, die Stadt, Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in der Feuerwache 1 teilnahmen.

Am frühen Montagmorgen trifft sich der gleiche Kreis erneut, um dann anhand aktuellster Wetterprognosen eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob der Rosenmontagszug mit zweistündiger Verspätung überhaupt stattfinden kann. „Die Wetterdaten sind bislang sehr kritisch. Wir hoffen auf eindeutige Vorhersagen am Morgen“, sagt Nieswandt.

Die Chefkarnevalisten informierten noch am Abend die teilnehmenden Vereine und Gruppen. Darunter die Losseraner, die mit 15 Motivwagen und 13 Fußgruppen nach Münster kommen wollen. Anhand der Prognose von Montagmorgen wird entschieden, ob die Niederländer die drehbaren Köpfe auf ihren Fantasiewagen montieren können oder die vorhergesagten Sturmböen ein zu hohes Risiko sind.

Sollte der Rosenmontagszug starten können und mit zweistündiger Verspätung über Münsters Straßen rollen, gehen die Verantwortlich davon aus, dass die letzten Karnevalswagen bis 18 Uhr den Prinzipalmarkt erreicht haben. Die Wagen sollen erst gegen 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz eintreffen. „Kommt bitte nicht früher. Und alles, was nicht sturmsicher ist, muss von den Wagen runter“, appelliert Nieswandt an die Karnevalisten.

Münsters Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer betont, dass die Sicherheit der Besucher und Zugteilnehmer die wichtigste Voraussetzung sei. „Das Verschieben auf der Zeitachse und das Warten mit der Beurteilung der Wetterlage bis auf den letzten Moment sind Lehren aus der Zugabsage aus dem Jahr 2016“, sagt Heuer. Damals hatten Unwetterwarnungen mit Sturmböen von 75 bis 90 Stundenkilometern zu einer Absage bereits am Sonntagabend geführt. Der angekündigte Sturm hatte sich dann allerdings als laues Lüftchen entpuppt.